ВВП России в 2024 году достиг исторического максимума, увеличившись на 4,1%

Российский ВВП в 2024 году вырос на 4,1%, превысив официальный прогноз, и достиг исторического максимума в 200 трлн рублей. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

— Российский валовой внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре причем мы вышли на показатель теперь в 4,5% роста. Здесь индекс-дефлятор за прошлый год составил 8,9%, чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%, — передает его слова РИА «Новости».

Глава Кабмина России подчеркнул, что номинальный размер ВВП за 2024 год является рекордным для страны.

Уровень внешнего долга России на душу населения по итогам 2024 года впервые с 2005 года опустился ниже $2000.

Рената Валеева