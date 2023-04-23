На одного заемщика в Татарстане приходится в среднем 2,4 розничных кредита

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По состоянию на начало апреля 2023 года в Татарстане среднее количество действующих кредитов на одного заемщика составило 2,4 единицы. За год этот показатель почти не изменился, увеличившись лишь на 0,1 единицы, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

Татарский показатель оказался немного выше, чем в целом по России — 2,3 розничных кредита на одного заемщика. Аналогичное количество приходится на берущих кредиты в Москве, Ленинградской, Оренбургской, Томской, Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Башкирии, Якутии, Красноярском крае и многих других регионах России.

По среднему количеству действующих кредитов на одного заемщика Татарстан занял 9-е место в рейтинге российских регионов. Такой показатель как и в республике — 2,4 единицы — зарегистрирован в Кемеровской, Тюменской, Новосибирской, Московской и Мурманская областях, а также в Ненецком автономном округе и ЯНАО.

Самый большой показатель — 2,5 кредита на одного заемщика — зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Минимальные значения — 1,6 кредита — зарегистрированы в Чечне и в Ингушетии.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В целом по России наибольшее число кредитов на одного заемщика приходится на возрастной диапазон граждан от 25 до 30 лет — 2,6 кредита. Наименьшее значение показателя отмечено у граждан старше 65 лет — 1,8 кредита.



Напомним, за март 2023 года в Татарстане выдали 35 782 потребительских кредита. Это на 23,5% больше, чем в предыдущем месяце.



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Татьяна Демина