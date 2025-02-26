Житель Казани получил условный срок за незаконный оборот 3,5 тысяч литров спиртосодержащей продукции

Фото: Роман Хасаев

Суд Ново-Савиновского района Казани вынес приговор 61-летнему местному жителю, занимавшемуся незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. Прокуратура района поддержала государственное обвинение по уголовному делу.

Установлено, что с октября 2019 года по октябрь 2023 года мужчина, не имея соответствующей лицензии и не являясь представителем юридического лица, осуществлял закупку, хранение, перевозку и розничную продажу спиртосодержащей продукции общим объемом более 3,5 тыс. л на сумму свыше 1,7 млн рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот спиртосодержащей продукции, совершенный в особо крупном размере).

Напомним, что недавно правительство России одобрило законопроект, который позволит быстро уничтожать нелегальный алкоголь, изъятый в ходе уголовных дел.



Матвей Гавриков