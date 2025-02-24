В России начнут мгновенно уничтожать изъятый нелегальный алкоголь

Фото: Галия Шакирова

Правительство России одобрило законопроект, который позволит быстро уничтожать нелегальный алкоголь, изъятый в ходе уголовных дел. Однако для его принятия необходимо доработать документ. Об этом сообщили в ТАСС.

Инициативу предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она уточнила, что с 2015 года правоохранительные органы изъяли около 160 млн литров суррогатного спирта и контрафактного алкоголя. При этом значительная часть этого объема остается на хранении, что создает риски хищения и новых отравлений.

Основная проблема заключается в длительности судебных процедур, которые затягивают процесс уничтожения изъятого алкоголя. Новый законопроект предлагает хранить метиловый спирт и метанолсодержащие жидкости только до получения результатов исследований. После этого их можно будет уничтожать, утилизировать или реализовывать по решению суда.

В рамках новой процедуры следователи должны будут собирать фото— и видео доказательства, а также образцы для исследований. Они обязаны подать ходатайство о дальнейших действиях в течение месяца после получения результатов.



Напомним, что продажи алкогольных коктейлей в России в 2024 году резко снизились на 27,6%, что является самым значительным падением среди всех категорий спиртных напитков. Основной причиной этого снижения стало резкое повышение акцизов, которое произошло в прошлом году и привело к почти четырехкратному увеличению цен на коктейли.



Анастасия Фартыгина