Мухаметшин открыл самый большой детский сад в Пестречинском районе

Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в торжественной церемонии открытия нового детского сада «Звездочки» в жилом комплексе «Усадьба Царево» во время рабочей поездки в Пестречинский район. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Детский сад стал самым крупным дошкольным учреждением района и сможет принять 510 детей в возрасте от двух лет благодаря дополнительным местам.

Открытие детского сада прошло в рамках отчетной сессии районного Совета, где обсуждались основные достижения и перспективы развития. «Звездочки» оснащены современным оборудованием, здесь созданы все условия для комфортного пребывания детей.

— Пусть дети растут здоровыми и счастливыми, достойным гражданами нашей страны, — пожелал глава Госсовета.

Напомним, с 2019 по 2024 год в Татарстане построили и отремонтировали 87 образовательных учреждений и ввели в строй 60 детсадов, что позволило обеспечить дошкольным образованием 100% детей от полутора до трех лет.



Матвей Гавриков