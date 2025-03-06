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Российские гимнасты получили нейтральный статус

09:48, 06.03.2025

В их числе — олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и чемпион России, представитель Татарстана Даниел Маринов

Российские гимнасты получили нейтральный статус
Фото: Агата Чир

Нейтральный статус для участия в международных соревнованиях получили 12 российских гимнастов — среди них олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и чемпион России, представитель Татарстана Даниел Маринов, который активно восстанавливается после операции из-за травмы. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России.

предоставлено Даниелом Мариновым

Нейтральный статус получили также Алена Глотова, Мария Агафонова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина, Ксения Зеляева, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Илья Заика, а также 10 тренеров, судей и специалистов сборной.

Напомним, право участвовать в соревнованиях Международной федерации гимнастики в нейтральном статусе российские спортсмены имеют с 1 января 2024 года.

Дарья Беззубова

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