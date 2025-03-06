Объявлена дата «Библионочи-2025», она пройдет 26 апреля

Фото: Екатерина Петрова

Всероссийская просветительская акция «Библионочь-2025» пройдет 26 апреля в 14-й раз и будет посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве культуры России.

— «Библионочь» — традиционно одно из ключевых культурных событий года для всех любителей и ценителей литературы, а в Год защитника Отечества акция станет важной площадкой для сохранения исторической памяти и даст возможность каждому участнику внести свой вклад в чествование героев нашей страны, — отметила министр культуры Ольга Любимова.

В 2025 году акция пройдет под темой «Свои герои» с девизом: «Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой». Помимо традиционных лекций, экскурсий, встреч с писателями и мастер-классов, программа будет дополнена тематическими мероприятиями, посвященными героизму и памяти поколений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В рамках акции участники смогут поделиться фотографиями и историями о своих героях прошлого и настоящего, создавая онлайн-платформу памяти под названием «Бессмертный библиотечный полк».

В библиотеках будут организованы специальные почтовые отделения, где можно будет подписать «письмо Победы» ветеранам и участникам специальной военной операции. На вечере воспоминаний «Строки Победы» прозвучат семейные истории о героизме родных и близких — тех, кто сражался на фронте или ковал победу в тылу.

В 2024 году мероприятие состоялось 20 апреля. Организаторы акции — Российская государственная библиотека (РГБ) и Российская государственная детская библиотека (РГДБ) — рассказали журналистам, как будет проходить акция. Но в процессе вскрылось несколько проблем, связанных как с современными библиотеками, так и с чтением в России.

Рената Валеева