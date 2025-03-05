В Елабуге назначили нового начальника отдела МВД

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане представили нового начальника отдела МВД по Елабужскому району. Им стал подполковник полиции Марат Давлетшин, ранее возглавлявший ОМВД по Заинскому району. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Марат Давлетшин родом из села Сарлы в Азнакаевском районе Татарстана. Ему 36 лет, и он окончил Казанский юридический институт МВД России в 2008 году. С 2013 по 2018 год он работал начальником отдела уголовного розыска в МВД по Азнакаевскому району.

Затем занимал должность заместителя начальника полиции в Бугульминском районе, а в 2022 году возглавил отдел МВД по Муслюмовскому району. В 2023 году Давлетшин стал начальником ОМВД по Заинскому району, а теперь приступил к своим обязанностям в Елабуге.

Анастасия Фартыгина