Исследование: большинство россиян испытывают тревогу и усталость

Фото: Реальное время

Согласно опросу, проведенному редакцией Mail и представленному «Газетой.Ru», только 8% опрошенных чувствовали себя полными сил и энергии. Большинство (48%) оценили свое состояние как «нормальное», но испытывали усталость и боролись с плохим настроением. Еще 28% переживали стресс, напряжение и упадок сил, а для 16% месяц оказался особенно тяжелым.

Опрос показал, что респонденты выбирали несколько эмоций, которые они чаще всего ощущали в феврале. Самыми распространенными были: усталость (60%), тревога (46%) и надежда (38%). О разочаровании сообщили 28%, о спокойствии и грусти — по 26%, о злости — 16%, о радости — 13%, о страхе — 12%. Еще 2% дали свои ответы, среди которых чаще всего встречались «усталость» и «плохое самочувствие».

Чтобы улучшить настроение, россияне прибегали к разным методам. Наиболее популярными способами поднять настроение оказались: просмотр фильмов, сериалов и видео (42%), общение с друзьями и близкими (40%), прогулки (33%). Примерно треть респондентов (30%) уточнили, что вкусная еда помогает справляться с негативными эмоциями. Реже выбирали чтение книг (21%), хобби и творчество (18%), видеоигры и физическую активность (по 17%), социальные сети (13%) и саморазвитие (12%). Мероприятия и встречи поднимают настроение 9% россиян, шопинг — 7%. Свой вариант предложили 5% участников, чаще всего они указывали «сон», «работу», «алкоголь» и «отсутствие способов, которые поднимают настроение».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Большинство опрошенных (76%) ставили цели на 2025 год, но активно работают над ними лишь 18%. Постепенно движутся 33%, планируют начать в ближайшее время — 12%, откладывают реализацию своих планов 13% россиян.

Наиболее частым препятствием к достижению целей для большинства стал недостаток энергии и сил (53%). Непредвиденные обстоятельства мешают 33% респондентов, недостаток времени — 25%, слабая мотивация — 24%, стресс — 23%. Страх неудачи и перемен влияет на 16% опрошенных, 12% отдают приоритет другим задачам, а 11% признались в прокрастинации.



Ощущение тревоги стало для многих россиян частью повседневной жизни. 35% часто чувствуют тревожность, 32% — иногда, а 17% испытывают тревогу постоянно. Редко тревогу испытывают 13%, и лишь 3% заявили, что им это чувство незнакомо. Тревога мешает в некоторых ситуациях 48% опрошенных, а для 32% является серьезным препятствием в повседневности. 14% заявили, что она практически не влияет на их жизнь, а 6% респондентов совсем не ощущают ее воздействия.

Реальное время / realnoevremya.ru

Основным способом снять тревожность для большинства россиян является полноценный сон и отдых (47%). На втором месте — общение с близкими и друзьями (42%). На третьем месте — прогулки (34%).

Анастасия Фартыгина