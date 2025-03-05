Путин: ущерб от кибермошенничества в России превысил 200 млрд рублей

Фото: Михаил Захаров

В 2024 году ущерб от кибермошенничества в России составил более 200 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД. Он подчеркнул, что количество таких преступлений увеличилось, а раскрываемость снизилась до 23%.

Путин уточнил, что особенно уязвимыми являются пенсионеры, которые составляют четверть всех пострадавших. Президент призвал правоохранительные органы обратить внимание на эту проблему и разработать более эффективные методы борьбы с киберпреступностью.

Он также пояснил, что преступники используют новые технологии и власти должны адекватно реагировать на возникающие угрозы. Путин акцентировал внимание на необходимости создания единой системы противодействия кибермошенничеству в соответствии с национальными целями развития страны.

Напомним, что за последний год более половины российских компаний подверглись кибератакам. К такому заключению пришли исследователи Positive Technologies. В результате опроса выяснилось, что 55% российских организаций подверглись кибератакам.



Анастасия Фартыгина