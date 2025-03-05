В Татарстане выявили мошенничество с использованием карт лояльности

Общий ущерб составил 37 млн рублей

Фото: Реальное время

МВД России выявило мошенников, которые действовали на территории Татарстана, Башкортостана и Краснодарского края. Фигуранты разработали специализированное программное обеспечение, которое в автоматическом режиме с использованием технологий искусственного интеллекта заполняло электронные опросные листы покупателей одной торговой сети. Об этом сообщает официальный представитель министерства Ирина Волк.

— Покупка произвольным покупателем определенного вида товара сразу же привязывалась к одной из карт лояльности, которые находились под контролем злоумышленников. После этого держателю карты направлялась анкета с предложением оценить работу торгового объекта, — написала она в своем телеграм-канале.

В результате положительной оценки торгового объекта злоумышленниками повышался рейтинг определенных магазинов. Их директорам за это начислялась премия. Впоследствии полученные деньги распределялись между участниками группы.



— В ходе обысков обнаружено более 4,5 тысячи карт лояльности, компьютерная техника и средства связи. Также изъяты образы виртуальных серверов, на которых было развернуто используемое сообщниками программное обеспечение, — добавила Волк.

Четверо предполагаемых организаторов группы задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ.

Фигуранты действовали в связи с другой группой мошенников, которая работала по иной мошеннической схеме. Общая сумма ущерба от их действий составила 37 млн рублей.

Елизавета Пуншева