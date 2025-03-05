Петан вернулся в основной состав «Ак Барса» перед игрой с «Автомобилистом»
Нападающий «Ак Барса» Ник Петан может сыграть с «Автомобилистом» в сегодняшнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Казани. О возвращении канадца в основную группу игроков сообщил тренер казанцев Алексей Тертышный.
— Ждем возвращения Ника, он второй день работает с общей группой, — приводит слова Тертышного пресс-служба клуба.
Петан пропустил последние несколько матчей «Ак Барса» из-за травмы. При этом существовал риск того, что нападающий больше не сыграет за команду в нынешнем чемпионате. Сегодня Петан вышел на утреннюю раскатку казанцев вместе с общей группой.
Петан проводит свой первый сезон в России после переезда из Северной Америки. В текущем сезоне форвард забил 11 голов и отдал 28 голевых передач в 41 игре чемпионата.
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