На матч «Рубин» — «Спартак» в Казани ожидают до 20 тысяч болельщиков

Фото: Динар Фатыхов

На матч «Рубин» — «Спартак» в рамках 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани ожидают около 10-15 тысяч болельщиков. Об этом сообщил генеральный директор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов.

По словам функционера, при определенных условиях количество болельщиков на трибунах казанского стадиона может достичь 20 тысяч человек.

— На матч со «Спартаком» ожидаем минимум 10-15 тысяч зрителей. При определенных условиях может дойти до 20 тысяч болельщиков. Но, думаю, приблизительно 10-15 тысяч человек на первый домашний матч «Рубина» в году придет, — сказал Миннахметов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Спартак» является лидером РПЛ по посещаемости гостевых матчей команды. Игры с участием «красно-белых» на выезде в среднем собирают свыше 20 тысяч болельщиков.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 9 марта в Казани в 19.30 по московскому времени. Встречу в прямом эфире будет транслировать федеральный телеканал «Матч ТВ». Игра станет первой на «Ак Барс Арене» в нынешнем году после возобновления сезона.

«Рубин» в стартовом весеннем матче проиграл в Грозном «Ахмату» со счетом 1:2. «Спартак» возобновил чемпионат домашней победой над «Оренбургом» — 2:0.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зульфат Шафигуллин