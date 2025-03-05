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Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области

09:25, 05.03.2025

Накануне президент рекомендовал его кандидатуру

Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Накануне Путин предложил Дронову этот пост.

Напомним, 7 февраля Путин принял отставку Андрея Никитина с поста губернатора Новгородской области. Глава региона уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Он был назначен заместителем министра транспорта России. И. о. стал первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов.

Елизавета Пуншева

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