Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области
Накануне президент рекомендовал его кандидатуру
Российский президент Владимир Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Накануне Путин предложил Дронову этот пост.
Напомним, 7 февраля Путин принял отставку Андрея Никитина с поста губернатора Новгородской области. Глава региона уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Он был назначен заместителем министра транспорта России. И. о. стал первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов.
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