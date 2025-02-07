Президент России освободил от полномочий губернатора Новгородской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
— Постановляю: принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А.С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, — говорится в указе.
В Кабмине сообщили, что Никитин теперь будет занимать должность замминистра транспорта России.
- Первый заместитель губернатора Александр Дронов будет исполнять обязанности главы Новгородской области.
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