Акция «Бессмертный полк» в Казани вновь пройдет в онлайн-формате

Проведение салюта пока стоит под вопросом

Фото: Динар Фатыхов

В этом году акция «Бессмертный полк» в Казани вновь пройдет в онлайн-формате. Общегородского шествия не будет. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии.

— Что касается салюта, то вопрос находится на стадии проработки и требует дополнительного времени на согласование, — добавили в пресс-службе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в прошлом году акция также прошла в дистанционном формате. Решение было принято в целях безопасности.

От салюта в 2024 году городские власти также отказались в целях обеспечения безопасности большого скопления людей.

Елизавета Пуншева