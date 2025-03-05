Акция «Бессмертный полк» в Казани вновь пройдет в онлайн-формате
Проведение салюта пока стоит под вопросом
В этом году акция «Бессмертный полк» в Казани вновь пройдет в онлайн-формате. Общегородского шествия не будет. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии.
— Что касается салюта, то вопрос находится на стадии проработки и требует дополнительного времени на согласование, — добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году акция также прошла в дистанционном формате. Решение было принято в целях безопасности.
От салюта в 2024 году городские власти также отказались в целях обеспечения безопасности большого скопления людей.
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