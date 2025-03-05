«Ак Барс» сыграет в Казани с «Автомобилистом» в матче чемпионата КХЛ

Команда Анвара Гатиятулина постарается взять реванш за обидное поражение в Екатеринбурге

Сегодня «Ак Барс» откроет заключительную серию домашних матчей в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником команды Анвара Гатиятулина станет екатеринбургский «Автомобилист».

На минувшей неделе «Ак Барс» проиграл сопернику в Екатеринбурге с обидным счетом 1:2. Всего в нынешнем сезоне казанцы выиграли два из трех матчей против уральцев — 6:2 и 4:1. В очном противостоянии «Ак Барс» одержал 39 побед против 24 у екатеринбуржцев.

«Автомобилист» занимает третье место в Восточной конференции с 81 очком. В последних двух выездных матчах команда Николая Заварухина проиграла «Металлургу» и московскому «Динамо» с общим счетом 2:7. Пять туров подряд «Автомобилист» не забивает больше двух шайб за игру.

«Ак Барс» упал на пятое место в турнирной таблице Востока с 78 очками. Подопечные Гатиятулина победили лишь в трех из девяти последних матчей в чемпионате. При этом в шести случаях команда пропускала три и более шайб за игру.

Матч между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин