В Татарстане установят 89 новых 4G-станций в селах

Фото: Михаил Захаров

В 2025 году в Татарстане планируется установить 89 базовых станций для запуска 4G-связи в сельских населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры республики.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новые станции будут установлены в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек, что позволит местным жителям получить доступ к высокоскоростному интернету.

В 2024 году в Татарстане уже было установлено и обновлено более тысячи станций. В настоящее время в республике насчитывается более 8 млн активных SIM-карт и 5 млн пользователей мобильного интернета.

Анастасия Фартыгина