СМИ: Россия выступит посредником в переговорах между США и Ираном по ядерной сделке
Россия согласилась стать посредником в переговорах между США и Ираном по ядерной сделке, сообщили в Bloomberg. Это решение было принято в ответ на просьбу администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова сделать все возможное для достижения мирного решения.
По информации источников Bloomberg, просьба о посредничестве была озвучена во время телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля. Вопрос обсуждался также на встрече делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи уточнил, что многие страны могут проявить готовность помочь в решении проблем, связанных с ядерной программой. Он не исключил, что Россия может предложить свою помощь в этом вопросе.
Напомним, что часы «Судного дня», символизирующие угрозу ядерной катастрофы, были переведены на одну секунду ближе к полуночи, показывая 89 секунд до «ядерной полуночи». Об этом сообщили в трансляции «Бюллетеня ученых-атомщиков».
Справка
Ситуация вокруг ядерной сделки обострилась после того, как в 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, который ограничивал ядерную программу Ирана в обмен на ослабление санкций. После этого Тегеран ограничил доступ международных инспекторов к своим ядерным объектам. Дональд Трамп выразил желание возобновить переговоры, однако Иран отказался, заявив о необходимости противостоять «максимальному давлению» со стороны США.
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