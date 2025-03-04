СМИ: Россия выступит посредником в переговорах между США и Ираном по ядерной сделке

Фото: Динар Фатыхов

Россия согласилась стать посредником в переговорах между США и Ираном по ядерной сделке, сообщили в Bloomberg. Это решение было принято в ответ на просьбу администрации президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова сделать все возможное для достижения мирного решения.

По информации источников Bloomberg, просьба о посредничестве была озвучена во время телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля. Вопрос обсуждался также на встрече делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи уточнил, что многие страны могут проявить готовность помочь в решении проблем, связанных с ядерной программой. Он не исключил, что Россия может предложить свою помощь в этом вопросе.

Напомним, что часы «Судного дня», символизирующие угрозу ядерной катастрофы, были переведены на одну секунду ближе к полуночи, показывая 89 секунд до «ядерной полуночи». Об этом сообщили в трансляции «Бюллетеня ученых-атомщиков».



Анастасия Фартыгина