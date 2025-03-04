Олимпийская чемпионка Терентьева победила в спринте на ЧР в Казани
Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева победила в спринтерской гонке на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Соревнования лыжниц прошли во вторник, 4 марта, в казанском поселке Мирный.
Первой финишировала Наталья Терентьева из сборной Татарстана. Второй стала Анастасия Кириллова из Ханты-Мансийского АО. Третьей на финише стала Алена Баранова, представляющая Москву.
В финале бежали Наталья Терентьева, Алена Баранова, Наталья Крамаренко, Анастасия Фалеева, Христина Мацокина и Анастасия Кириллова.
Терентьева после квалификационного забега была второй. В квалификации победу одержала Алена Баранова, а Наталья Крамаренко замкнула тройку.
Ранее здесь в Казани олимпийская чемпионка Терентьева победила в скиатлоне на 20 км.
Следующая гонка в рамках чемпионата России в Казани пройдет 6 марта. Лыжницы будут соревноваться на дистанции в 10 км свободным стилем.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.