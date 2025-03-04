Американский журналист Бен Свонн призвал снять санкции с российских СМИ

Фото: Михаил Захаров

Американский журналист Бен Свонн в своем письме президенту США Дональду Трампу призвал снять санкции с RT и Sputnik. Раньше он руководил RT America, вел на телеканале свои шоу, отвечал за новостное наполнение.

По его мнению, решение администрации экс-президента США Джо Байдена наложить ограничения нарушает конституционные права граждан страны.

Свонн отметил, что из-за санкций журналисты потеряли не только работу, но и возможность делиться беспристрастными репортажами и программами мнений с более чем 800-миллионной аудиторией по всему миру. Под обращением подписались еще ряд журналистов, сообщает RT.

Напомним, в начале сентября 2024 года Министерство финансов США объявило о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня», включая ее подразделения «РИА Новости», RT, Sputnik и Ruptly.

Елизавета Пуншева