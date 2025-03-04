Бюджеты муниципалитетов Татарстана теряют более 670 млн рублей в виде земельного налога

Решением этой проблемы озабочено Минземимущества республики

Фото: Мария Зверева

«Только по отработанным участкам расчетный налог может увеличиться до 200—250 млн рублей в год»

Минземимущества Татарстана озабочено тем, что бюджеты муниципалитетов несут значительные потери по земельному налогу. По поручению раиса республики сейчас ведется работа по приведению вида разрешенного использования земельных участков в соответствие с документами территориального планирования. Об этом сообщил на брифинге в Кабмине РТ министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров.

По его словам, работа активно ведется по пригороду Казани. Уже выявлено более 3 тыс. участков площадью около 4 тыс. га, которые отведены под сельхозпользование, хотя градостроительная документация полностью позволяет использовать их для жилищного строительства.

За последние три года выявлено 42 факта незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых, сообщил Азат Кадыров. взято с сайта tatarstan.ru

Возможные потери местных бюджетов по земельному налогу превышают 670 млн рублей, следует из презентации ведомства. Речь идет о Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Пестречинском и Тукаевском районах республики. Сумма налога на сельхозземли, которую они получают, составляет 3,6 млн рублей. Ориентировочная сумма после изменения вида разрешенного использования под ИЖС достигает 674,5 млн рублей.

По словам Азата Кадырова, на сегодняшний день обработано только 39,8% площадей. «Мы констатируем, что только по отработанным участкам расчетный налог может увеличиться до 200—250 млн рублей в год. На порядок [вырастут] поступления в местные бюджеты», — подчеркнул глава Минземимущества Татарстана.



Тем временем на сельхозземлях в Татарстане за прошлый год выявили четыре случая незаконной добычи полезных ископаемых.



— По данным Минэкологии, за последние три года выявлено 42 факта незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. А по итогам прошлого года выявлено четыре факта, при которых лицензиаты производили добычу полезных ископаемых, не переоформляя соответствующим образом земельный участок, — заявил Азат Кадыров.



«Новым законом не предусмотрено упрощенного порядка изъятия земельных участков»

Об изменениях в законодательстве в сфере недвижимости и земельных отношений рассказала замруководителя Управления Росреестра по республике Лилия Бурганова. Наибольшее беспокойство у татарстанцев вызывает закон об освоении земельных участков, который вступил в силу несколько дней назад.

В Татарстане на сегодняшний день насчитывается более 4,4 млн объектов недвижимости, констатировала Лилия Бурганова (слева). взято с сайта tatarstan.ru

— На интернет-ресурсах появились сообщения о том, что с 1 марта у владельцев могут быть изъяты земельные участки в упрощенном порядке. Эта информация не соответствует действительности. Новым законом не предусмотрено упрощенного порядка изъятия земельных участков. Наоборот, закон обеспечивает защиту правообладателей, которые купили участок и по объективным причинам не могут начать его освоение, — подчеркнула спикер.



Новый закон об освоении земель и разработанный Росреестром подзаконный акт не предполагают расширения оснований для изъятия земельного участка или увеличения штрафа за нарушения, допущенные владельцами, добавила она.

В Татарстане не зарегистрированы 8,3% объектов недвижимости

По словам Лилии Бургановой, в Татарстане на сегодняшний день насчитывается более 4,4 млн объектов недвижимости. Из них не зарегистрировано 368,3 тыс., или 8,3%. В их числе:

около 180 тыс. земельных участков;

109,3 тыс. помещений;

62,7 тыс. зданий;

8,5 тыс. машино-мест;

7,3 тыс. сооружений;

485 объектов незавершенного строительства.

До недавнего времени объекты недвижимости оформлялись «фактически по желанию», констатировала спикер. Однако с 1 марта в России действует закон, который вводит принцип «построил — оформи». Он также запрещает совершать сделки без межевания земельного участка. «Нельзя поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право на сооружение или объект незавершенного строительства, расположенный на земельном участке без учтенных границ», — заявила спикер. Пока в Татарстане находится около 1,7 млн земельных участков, из них без координат — 85,6 тысячи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отсутствие у земельного участка точных границ — это многолетняя проблема, подчеркнула замруководителя Управления Росреестра по Татарстану. Добросовестный гражданин может по незнанию приобрести землю, относительно которой, например, ведется спор с соседями. Проверить эти данные можно при помощи публичной кадастровой карты на платформе Национальной системы пространственных данных (НСПД).

Еще одно нововведение, с которым столкнулись россияне 1 марта, — это полный переход Росреестра на взаимодействие с юрлицами в электронном формате. Исключением станут крестьянские хозяйства, а также садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, гаражные, жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Они вправе направлять заявления на кадастровый учет и регистрацию прав на бумажном носителе до конца текущего года.

Кроме того, с 1 марта индивидуальные жилые дома можно строить по договорам строительного подряда с использованием эскроу-счетов по аналогии с многоквартирными.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— После заключения договора подряда заказчик перечисляет деньги не подрядной организации, а на специальный счет эскроу, который открыт в банке. Пока объект недвижимости не будет построен, эти деньги будут храниться там, — объяснила Лилия Бурганова. — Более того, эти денежные средства будут застрахованы [на сумму] до 10 млн рублей.

Она подчеркнула: применение эскроу-счетов при строительстве индивидуальных домов необязательно. Решение остается за обеими сторонами: заказчиком и подрядчиком.

Галия Гарифуллина