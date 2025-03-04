Управление Росреестра по Татарстану: новый закон не предусматривает упрощения изъятия земельных участков

Фото: Динар Фатыхов

Федеральный закон об освоении земельных участков, который вступил в силу 1 марта, не предусматривает упрощение порядка их изъятия. Об этом на брифинге в кабмине Татарстана заявила замруководителя Управлении Росреестра по республике Лилия Бурганова.

— На интернет-ресурсах появились сообщения о том, что с 1 марта у владельцев могут быть изъяты земельные участки в упрощенном порядке. Эта информация не соответствует действительности. Новым законом не предусмотрено упрощенного порядка земельных участков. Наоборот, закон обеспечивает защиту правообладателей, которые купили участок и по объективным причинам не могут начать его освоение, — подчеркнула она.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Лилия Бурганова добавила, что новый закон об освоении земель и разработанный Росреестром подзаконный акт не предлагают расширения оснований для изъятия земельного участка или увеличения штрафа за нарушения, допущенные владельцев.

Напомним, с 1 марта в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, должны быть освоены в течение трех лет. Это касается в первую очередь проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорняками.

Галия Гарифуллина