С 1 апреля в России увеличатся социальные пенсии на 15%

Фото: Роман Хасаев

Депутат Ярослав Нилов, возглавляющий думский Комитет по труду и соцполитике, сообщил, что с 1 апреля 2025 года в России произойдет индексация соцпенсий. По его словам, увеличение составит около 15% из-за повышения прожиточного минимума. Об этом сообщили в RT.

Нилов пояснил, что это изменение связано с тем, что прожиточный минимум также вырастет на 15%. Он отметил, что пенсионное законодательство сохраняет правило, согласно которому неработающие пенсионеры не могут получать доход ниже установленного прожиточного минимума в своем регионе.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Если у пенсионера страховая или социальная пенсия оказывается ниже этого уровня, ему будет предоставлена доплата из федерального или регионального бюджета.

Напомним, что на 1 января текущего года средняя пенсия в Татарстане составила 22,9 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина