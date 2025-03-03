Россия запретила въезд японским дипломатам и бизнесменам

Россия ввела запрет на въезд для девяти граждан Японии, среди которых оказались глава МИД Такэси Ивая и посол Японии на Украине Масаси Накагомэ. Это решение стало реакцией на санкции, которые Токио продолжает вводить против Москвы, сообщили в пресс-службе МИД России.

В список запрещенных для въезда также вошли несколько бизнесменов, включая старшего вице-президента Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сехэй Харе и президента ISUZU Motors Синсукэ Минами.

