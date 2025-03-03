В России могут запретить продавать алкоголь по воскресеньям

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Андрей Свинцов от ЛДПР предложил внести законопроект, который запрещает продажу алкоголя в России по воскресеньям. Соответствующий документ он опубликовал в своем телеграм-канале.

Согласно предложению, изменения должны быть внесены в закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что в последние годы в стране наблюдается рост продаж и потребления алкоголя. Свинцов указывает, что некоторые регионы, такие как Вологодская область и Бурятия, уже начали ограничивать продажу алкоголя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению депутата, введение одного дня без алкоголя в неделю поможет улучшить ситуацию с алкоголизмом населения и даже может способствовать увеличению рождаемости. Он считает, что воскресенье идеально подходит для семейного общения, занятий спортом и хобби.

Напомним, что правительство России одобрило законопроект, который позволит быстро уничтожать нелегальный алкоголь, изъятый в ходе уголовных дел. Однако для его принятия необходимо доработать документ.



Анастасия Фартыгина