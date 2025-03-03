Погрузка на сети РЖД в феврале 2025 года снизилась на 9,3%

Фото: Динар Фатыхов

В феврале 2025 года погрузка на сети РЖД составила 87 млн тонн, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга. Среднесуточная погрузка составила 3,1 млн тонн, что также на 6% ниже, чем в прошлом году.

Грузооборот за февраль 2025 года снизился на 1,5% и составил 198,1 млрд тарифных тонно-км. При этом грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 1,3% и составил 245,5 млрд тонно-км. За январь-февраль 2025 года погрузка снизилась на 5,6%, достигнув 180 млн тонн.

Снижение погрузки связано с несколькими факторами, включая високосный год, заложивший высокую базу для сравнения показателей погрузки, и изменения на товарных рынках. В частности, наблюдается сокращение объемов строительных грузов, цемента и черных металлов. Однако в то же время отмечен рост погрузки зерна внутри страны на 25,2%, а также увеличение отправок каменного угля и удобрений.

Ранее министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что власти и РЖД работают над решением проблемы снижения погрузки. В 2024 году погрузка на сети РЖД составила 1,181 млрд тонн, что на 4,1% меньше, чем в 2023 году. Минтранс рассчитывает на рост погрузки в 2025 году, прогнозируя ее на уровне 1,2 млрд тонн.



Также министр сообщил, что Минтранс России планирует в 2025 году ввести круглогодичную скидку в размере 50% на билеты в поезда дальнего следования для детей до 18 лет.



Анастасия Фартыгина