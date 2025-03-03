Минтранс России планирует ввести 50%-ную скидку на ж/д билеты для детей до 18 лет

Фото: Максим Платонов

Минтранс России планирует в 2025 году ввести круглогодичную скидку в размере 50% на билеты в поезда дальнего следования для детей до 18 лет. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт.

Скидка будет предоставляться без необходимости предоставления справок из школ, что упростит процесс для семей.

Старовойт подчеркнул, что проект постановления о введении этой льготы уже разработан и находится на рассмотрении в правительстве. Он уточнил, что такая мера направлена на поддержку семей и улучшение доступности железнодорожного транспорта для детей. Ожидается, что проект будет готов в течение двух недель, что позволит начать его реализацию в ближайшее время.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Предложение о скидке было поддержано Госдумой в апреле прошлого года. Министр заявил, что издание постановления станет гарантией со стороны государства в вопросах поддержки семей, а также упростит процесс получения льготы, исключив необходимость дополнительных подтверждений.

Кроме того, Минтранс рассматривает возможность продолжения акции о предоставлении скидки в летнем сезоне 2025 года для детей в возрасте от 10 до 17 лет. Замминистра транспорта Алексей Шило пояснил, что такая скидка должна действовать круглый год, чтобы обеспечить равные условия для всех детей.

Напомним, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку в 50% на билеты для детей от 2 до 12 лет.



Анастасия Фартыгина