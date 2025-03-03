Штат российских компаний в среднем укомплектован на 67%

Фото: Динар Фатыхов

По данным мониторинга предприятий Банка России, к концу 2024 года средний уровень укомплектованности штата в российских компаниях составил 67%.

В этих условиях компании применяют различные меры: индексируют заработные платы, вводят дополнительные выплаты за совмещение участков работ, привлекают работников сторонних организаций и трансформируют производственные процессы для повышения производительности труда.

Ситуация на рынке труда усугублялась рекордно низким уровнем безработицы. В стране нет свободного трудового резерва, что создает дополнительное давление на работодателей.

В 2024 году сформировался устойчивый «рынок соискателя»: на одну вакансию приходилось в среднем 3—4 резюме при комфортном для работодателей показателе в 6 резюме.

Сейчас в топе наиболее востребованного персонала в Татарстане — линейные сотрудники в ретейле, квалифицированные рабочие в производстве и строительстве, водители грузовых автомобилей. Особенность подобных вакансий в том, что по одному объявлению набирают сразу нескольких работников. Например, на завод нужно 10 токарей, а вакансия создается одна. Получается, что вакансий меньше, а соискателей на рынке — столько же, показатель соотношения числа резюме и вакансий вырос.

Подробнее о ситуации с нехваткой кадров и изменениях на российском рынке труда — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Дарья Беззубова