Прокуратура снизила сумму иска к блогеру Елене Блиновской на 300 миллионов рублей

Фото: Ирина Плотникова

Сумма иска к блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, была снижена прокуратурой более чем на 300 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС 13 февраля.

Первоначально к «королеве марафонов» предъявлялись требования по неуплаченным налогам в размере 918 млн рублей. Однако с учетом средств, внесенных Блиновской за последние месяцы, исковые требования были сокращены до 587 млн рублей. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Блиновская была задержана в апреле прошлого года по обвинениям в неуплате налогов, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Она признала вину только по статье о неуплате налогов.

В ноябре 2024 года Блиновскую признали банкротом и начали процедуру реализации ее имущества. Ранее суд разрешил ей продать квартиры для частичного погашения задолженности.

Рената Валеева