Эксперты назвали самые популярные железнодорожные направления у казанцев на майские праздники
Москва стала самым популярным железнодорожным направлением у жителей Казани на майские праздники. Средняя цена билета составляет 4,2 тыс. рублей, говорится в исследовании «Яндекс Путешествий».
В целом в 10 востребованных направлений вошли:
- Москва.
- Екатеринбург. Средняя стоимость билета в одну сторону — 4,1 тыс. рублей.
- Пермь (2,8 тыс. рублей).
- Ростов-на-Дону (7,7 тыс. рублей).
- Катайск (3,2 тыс. рублей).
- Тюмень (4,2 тыс. рублей).
- Санкт-Петербург (6,7 тыс. рублей).
- Нижний Новгород (3 тыс. рублей).
- Белореченск (8,8 тыс. рублей).
- Тверь (6,9 тыс. рублей).
В список бюджетных маршрутов из Казани вошли следующие направления:
- Ульяновск. Средняя стоимость билета в одну сторону составляет 1,2 тыс. рублей.
- Пенза (2,7 тыс. рублей).
- Пермь (2,8 тыс. рублей).
- Нижний Новгород (3 тыс. рублей).
- Лиски (3,05 тыс. рублей).
- Катайск (3,2 тыс. рублей).
- Волгоград (3,4 тыс. рублей).
- Курган (3,5 тыс. рублей).
- Петров Вал (3,8 тыс. рублей).
- Екатеринбург (4,1 тыс. рублей).
Напомним, в ПФО планируют строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Самару, Тольятти, Ульяновск, Казань и другие города. Такую идею озвучил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, проект обсуждался с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и представителями РЖД, которые отметили его высокий экономический эффект.
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