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Эксперты назвали самые популярные железнодорожные направления у казанцев на майские праздники

18:49, 01.03.2025
Эксперты назвали самые популярные железнодорожные направления у казанцев на майские праздники
Фото: Максим Платонов

Москва стала самым популярным железнодорожным направлением у жителей Казани на майские праздники. Средняя цена билета составляет 4,2 тыс. рублей, говорится в исследовании «Яндекс Путешествий».

В целом в 10 востребованных направлений вошли:

  1. Москва.
  2. Екатеринбург. Средняя стоимость билета в одну сторону — 4,1 тыс. рублей.
  3. Пермь (2,8 тыс. рублей).
  4. Ростов-на-Дону (7,7 тыс. рублей).
  5. Катайск (3,2 тыс. рублей).
  6. Тюмень (4,2 тыс. рублей).
  7. Санкт-Петербург (6,7 тыс. рублей).
  8. Нижний Новгород (3 тыс. рублей).
  9. Белореченск (8,8 тыс. рублей).
  10. Тверь (6,9 тыс. рублей).
Максим Платонов / realnoevremya.ru

В список бюджетных маршрутов из Казани вошли следующие направления:

  1. Ульяновск. Средняя стоимость билета в одну сторону составляет 1,2 тыс. рублей.
  2. Пенза (2,7 тыс. рублей).
  3. Пермь (2,8 тыс. рублей).
  4. Нижний Новгород (3 тыс. рублей).
  5. Лиски (3,05 тыс. рублей).
  6. Катайск (3,2 тыс. рублей).
  7. Волгоград (3,4 тыс. рублей).
  8. Курган (3,5 тыс. рублей).
  9. Петров Вал (3,8 тыс. рублей).
  10. Екатеринбург (4,1 тыс. рублей).

Напомним, в ПФО планируют строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Самару, Тольятти, Ульяновск, Казань и другие города. Такую идею озвучил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, проект обсуждался с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и представителями РЖД, которые отметили его высокий экономический эффект.

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