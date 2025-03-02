Сборная Татарстана выиграла смешанную эстафету в рамках чемпионата России по лыжам — 2025

Фото: Динар Фатыхов

Команда Татарстана заняла первое место в смешанной эстафете в рамках чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам. В составе сборной числятся Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова и Сергей Забалуев. Спортсмены преодолели дистанцию за 44.12,4.

Вторыми стали еще одни представители Татарстана — Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и Александр Большунов. Они отстали от лидеров на 0,30 секунды.

Тройку сильнейших замкнули лыжники из Тюменской области (Татьяна Сорина, Евгений Белов, Екатерина Смирнова, Александр Терентьев). Отрыв составил 0,50 секунды.

Накануне олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Лыжники стартовали на дистанции в 20 км в стартовом соревновании на турнире в казанском поселке Мирный.

Елизавета Пуншева