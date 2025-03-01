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Олимпийский чемпион Большунов победил в скиатлоне на ЧР в Казани

12:47, 01.03.2025
Олимпийский чемпион Большунов победил в скиатлоне на ЧР в Казани
Фото: Максим Платонов

Олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Лыжники стартовали на дистанции в 20 км в стартовом соревновании на турнире в казанском поселке Мирный.

Первым к финишу пришел Александр Большунов, представляющий сборную Татарстана. Вторым финишировал Илья Семиков из команды Коми. Тройку лучших замкнул Павел Соловьев, выступающий за два региона одновременно — Красноярский край и Мурманскую область.

Большунов стал 22-кратным чемпионом России по лыжным гонкам.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

Лыжник Савелий Коростелев вышел на гонку с покрашенными в цвета флага Татарстана волосами и занял пятое место.

Следующая гонка в рамках чемпионата России в Казани пройдет 2 марта. Лыжники будут соревноваться в смешанной эстафете.

Зульфат Шафигуллин

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