Олимпийский чемпион Большунов победил в скиатлоне на ЧР в Казани

Фото: Максим Платонов

Олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Лыжники стартовали на дистанции в 20 км в стартовом соревновании на турнире в казанском поселке Мирный.

Первым к финишу пришел Александр Большунов, представляющий сборную Татарстана. Вторым финишировал Илья Семиков из команды Коми. Тройку лучших замкнул Павел Соловьев, выступающий за два региона одновременно — Красноярский край и Мурманскую область.

Большунов стал 22-кратным чемпионом России по лыжным гонкам.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

Лыжник Савелий Коростелев вышел на гонку с покрашенными в цвета флага Татарстана волосами и занял пятое место.



Следующая гонка в рамках чемпионата России в Казани пройдет 2 марта. Лыжники будут соревноваться в смешанной эстафете.

Зульфат Шафигуллин