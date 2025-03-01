Олимпийский чемпион Большунов победил в скиатлоне на ЧР в Казани
Олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Лыжники стартовали на дистанции в 20 км в стартовом соревновании на турнире в казанском поселке Мирный.
Первым к финишу пришел Александр Большунов, представляющий сборную Татарстана. Вторым финишировал Илья Семиков из команды Коми. Тройку лучших замкнул Павел Соловьев, выступающий за два региона одновременно — Красноярский край и Мурманскую область.
Большунов стал 22-кратным чемпионом России по лыжным гонкам.
Лыжник Савелий Коростелев вышел на гонку с покрашенными в цвета флага Татарстана волосами и занял пятое место.
Следующая гонка в рамках чемпионата России в Казани пройдет 2 марта. Лыжники будут соревноваться в смешанной эстафете.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.