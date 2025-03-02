«Ак Барс» сыграет в Новосибирске с «Сибирью» после двух поражений на выезде

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сыграет в Новосибирске с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина проиграла две последние игры в турнире подряд.

«Ак Барс» упал на пятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. Казанцы пропустили вперед «Металлург» после победы магнитогорцев над «Автомобилистом» (3:1). В активе «барсов» осталось 76 баллов, у команды Андрея Разина — 78 очков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Сибирь» занимает восьмое место в таблице Востока и пока не гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ. Сибиряки в предыдущей игре с «Витязем» (4:3Б) прервали пятиматчевую серию поражений. Команда опережает «Нефтехимик», идущий на девятой строчке, на семь очков.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» проиграл оба матча «Сибири» — 3:6, 0:1. Всего в очном противостоянии с сибиряками «барсы» одержали 29 побед в 51 игре.

В прямом эфире встречу из Новосибирска покажет телеканал ТНВ в 13.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин