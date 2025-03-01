Ринат Фахретдинов: «Казань избалована спортом»

Фото: Динар Фатыхов

Международный турнир бойцовской лиги «Наше Дело» прошел 28 февраля на площадке казанского «Баскет-холла». Ростер проекта, по словам спортивного директора Армена Гуляна, представляют лучшие бойцы из 11 стран: России, Беларуси, Казахстана, Армении, Бразилии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана и Кыргызстана.

Гостем турнира стал российский и татарстанский боец UFC Ринат (Гладиатор) Фахретдинов, открытая тренировка которого стала своеобразным «разогревом» накануне поединков.



— Турнир прошел отлично: крепкий кард с конкурентными боями. Болел за многих ребят, бойцовский мир очень тесен. Каждый бой был напряженным и держал в тонусе. Больше хорошей организации понравилась только потрясающая работа с болельщиками: Казань в целом избалована спортом, у наших болельщиков большой выбор команд, их внимание рассеивается, поэтому особенно здорово видеть полные трибуны на бойцовском турнире, а не только на хоккее или футболе. «Наше Дело» смогли собрать публику и привлечь внимание, поэтому я был рад находиться здесь и смотреть такие кровавые бои, — поделился впечатлениями Ринат Фахретдинов.

Подробнее о турнире, атмосфере и трогательных моментах между поединками — в материале «Реального времени».



Дарья Беззубова