«Крепкий кард с конкурентными боями»: Казань приняла Международный турнир «Наше Дело»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Баскет-холл» принял Международный бойцовский турнир «Winline Наше Дело 87», участниками которого были спортсмены из России, а также Беларуси, Казахстана, Армении, Бразилии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана и Кыргызстана. Главным событием турнира стало противостояние топовых средневесов: второй номер рейтинга Tаpology в России и Евразии, чемпион AMC Fight Nights и лиги «Наше Дело» Дмитрий (Ганнибал) Арышев сразился с первым номером рейтинга Tаpology в Казахстане и Центральной Азии Дауреном Ермековым. Бой завершился досрочно — Арышев выдержал натиск Ермекова и остался чемпионом среднего дивизиона. Подробнее о ярких поединках, мощных болельщиках и трогательных моментах — в репортаже «Реального времени».

Крепкий кард и конкурентные бои

Международный турнир бойцовской лиги «Winline Наше Дело 87» прошел 28 февраля на площадке казанского «Баскет-холла». В основе проекта — единство спортивного и развлекательного контента. Ростер лиги, по словам спортивного директора Армена Гуляна, представляют лучшие бойцы из России и еще десяти стран: Беларуси, Казахстана, Армении, Бразилии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана и Кыргызстана. Своеобразным «разогревом» перед турниром стала открытая тренировка российского и татарстанского бойца UFC Рината (Гладиатора) Фахретдинова, которая прошла накануне.

На самих боях Фахретдинов был гостем, который рисковал перетянуть на себя внимание всех фанатов единоборств — очередь за фото и автографом к бойцу UFC была порой длиннее, чем к новоиспеченным победителям, выходившим из клетки.

— Турнир прошел отлично: крепкий кард с конкурентными боями. Болел за многих ребят, бойцовский мир очень тесен. Каждый бой был напряженным и держал в тонусе. Больше хорошей организации понравилась только потрясающая работа с болельщиками: Казань в целом избалована спортом, у наших болельщиков большой выбор команд, их внимание рассеивается, поэтому особенно здорово видеть полные трибуны на бойцовском турнире, а не только на хоккее или футболе, — поделился впечатлениями Ринат Фахретдинов.

Культура «боления»

Работа с болельщиками на турнире впечатлила, впрочем, не только Рината Фахретдинова: на трибунах было около 600 человек, поддержка которых не просто украсила турнир, а стала полноценной частью каждого боя. Фанаты единоборств в «Баскет-холле» были представлены отдельными структурами: «Русской общиной», «Северной трибуной», «Русской трибуной» и общественной организацией «Северный человек».

За сезон «Наше Дело» проводит 10 турниров, а болельщики из всех структур путешествуют вместе с бойцами по городам. Казанские бои завершились традиционным для ММА приглашением болельщиков в клетку — своеобразная благодарность за поддержку бойцов.

— Болеть от души мотивирует любовь к родине и уважение к бойцам. Собираясь вместе, мы чувствуем, как много у нас сил и энергии. В Казани только зарождается наше движение, поэтому мы особенно благодарны нашим братьям, которые приехали сегодня из других городов, чтобы передать культуру и опыт «боления». Счастлив, что сегодня все прошло круто — организация, эмоции и сами бои были на высоте, — рассказал руководитель общественной организации «Северный человек» в Казани Антон Никитин. — Между собой все общины дружат, мы одно целое и делаем общее дело. Также активно работаем с молодежью — проводим мастер-классы для детей, курсы молодого бойца и занимаемся гуманитарной помощью для участников специальной военной операции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новый шериф, Макака и трогательный Армеец

Задумка организаторов совместить спорт и развлечения на турнире оправдала себя полностью. В клетке и вокруг нее было все, что нравится фанатам ММА: хлесткий треш-ток, эпатажные бойцы, привлекательные ринг-герлз, бои до крови и харизматичный ринг-анонсер, дававший яркие характеристики каждому победителю: так, например, вернувшегося в лигу с победой после долгого перерыва Бекхана Мальсагова он окрестил новым шерифом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главным событием турнира стало противостояние топовых средневесов: второй номер рейтинга Tаpology в России и Евразии, чемпион AMC Fight Nights и лиги «Наше Дело» Дмитрий (Ганнибал) Арышев сразился с первым номером рейтинга Tаpology в Казахстане и Центральной Азии Дауреном Ермековым. Бой завершился досрочно — Арышев выдержал натиск Ермекова и остался чемпионом среднего дивизиона.

Одним из самых ярких, но при этом трогательным — не только в прямом для контактного вида спорта смысле — стал международный поединок главного карда, где сошлись Дмитрий (Армеец) Климов и бразилец Бруно (Макака) Роверсо.

Победу удушающим приемом одержал доминировавший по ходу всего боя Дмитрий Климов, дебютировавший в лиге «Наше Дело». После поединка Климов долго говорил с соперником, продемонстрировав уважение, поблагодарил фанатское сообщество, вернувшись к судье за поясом уже с флагом общины, а затем поздравил своего наставника — бойца ММА Артура Соловьева, который в этот день стал отцом в третий раз.



Бруно Роверсо и Дмитрий Климов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Турнир впечатлил и оставил следы на лице, но даже с такими издержками профессии все равно, я уверен, остаюсь привлекательным, — пошутил поверженный Бруно Роверсо. — Я шесть раз был в России, но Казань посетил впервые. Здесь очень красиво, а люди приветливые и всегда рады, когда я пытаюсь говорить с ними на их языке. Я люблю Россию и увлекаюсь иностранными языками, изучаю в том числе и русский — делаю это самостоятельно, для меня это такая же битва, как и та, что происходит в клетке. Благодаря работе я посетил уже 17 стран и надеюсь, что это не последняя моя поездка на турнир в Россию — здесь потрясающе.



1 / 66 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов