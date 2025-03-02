Сегодня утром в Татарстане ожидается до -21 градуса, днем — до -6 градусов

Местами возможен небольшой снег

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер юго-западный 4—9 м/с. Утром похолодает до -6... -11 градусов, при прояснениях и в низких местах до -21 градуса. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани днем ожидается от -1 до -3 градусов, местами небольшой снег.

Галия Гарифуллина