Сегодня утром в Татарстане ожидается до -21 градуса, днем — до -6 градусов
Местами возможен небольшой снег
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер юго-западный 4—9 м/с. Утром похолодает до -6... -11 градусов, при прояснениях и в низких местах до -21 градуса. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани днем ожидается от -1 до -3 градусов, местами небольшой снег.
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