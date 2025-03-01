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Российские войска освободили населенные пункты Бурлацкое и Скудное в ДНР

15:33, 01.03.2025
Российские войска освободили населенные пункты Бурлацкое и Скудное в ДНР
Фото: Максим Платонов

Российские войска освободили населенные пункты Бурлацкое и Скудное в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Штурмовики 127-й мотострелковой дивизии группировки войск «Восток», продолжая продвижение в глубину обороны противника к северо-западу от Великой Новоселки, освободили от ВСУ село Бурлацкое. А военнослужащие 5-й танковой бригады зачистили от украинских националистов село Скудное, — сообщается в сводке ведомства.

Накануне подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль село Новая Сорочина в Курской области

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