Российские войска освободили населенные пункты Бурлацкое и Скудное в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Бурлацкое и Скудное в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— Штурмовики 127-й мотострелковой дивизии группировки войск «Восток», продолжая продвижение в глубину обороны противника к северо-западу от Великой Новоселки, освободили от ВСУ село Бурлацкое. А военнослужащие 5-й танковой бригады зачистили от украинских националистов село Скудное, — сообщается в сводке ведомства.
Накануне подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль село Новая Сорочина в Курской области
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.