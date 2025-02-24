В Татарстане выделили 150 млн рублей на ремонт молодежных клубов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане выделили 150 млн рублей на капремонт десяти молодежных центров и клубов. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

Наибольшую сумму — 52 млн рублей — получит молодежный клуб «Ялкын» в селе Большой Кукмор.

Также 32,9 млн рублей направят на укрепление материальной базы клуба в селе Осиново, а 14,5 млн рублей пойдут на ремонт центра «Яшьлек» в Менделеевске. Работы также затронут клубы в селе Старое Дрожжаное и шесть клубов в Казани.

Подрядчику предстоит провести строительно-монтажные работы, включая ремонт зданий, установку оборудования и благоустройство территорий.

Финансирование осуществляется из бюджета республики, а заказчиком выступает «Главстрой Республики Татарстан». Работы должны завершиться до 1 декабря 2025 года.

Напомним, что в Татарстане в 2025 году планируется строительство 38 объектов в области спорта, молодежной политики и культуры с общим объемом финансирования 3,6 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина