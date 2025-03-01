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Деспотович отреагировал на уход из «Рубина» главного врача Бутовского

11:41, 01.03.2025
Деспотович отреагировал на уход из «Рубина» главного врача Бутовского
Фото: Динар Фатыхов

Экс-форвард «Рубина» Джордже Деспотович обрадовался уходу врача Михаила Бутовского из казанского клуба. На неделе специалист покинул команду по собственному желанию.

— Давно пора было, — написал Деспотович в комментариях к посту «Рубина» в соцсетях.

Бутовский занимал пост главного врача «Рубина» с 2020 года. Через год после трудоустройства в Казани специалист уволился из сборной России, где работал по совместительству.

Деспотович сейчас выступает за боснийский «Борац». Сербский футболист играл за «Рубин» с июля 2020 по январь 2022 года.

Зульфат Шафигуллин

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