Деспотович отреагировал на уход из «Рубина» главного врача Бутовского

Фото: Динар Фатыхов

Экс-форвард «Рубина» Джордже Деспотович обрадовался уходу врача Михаила Бутовского из казанского клуба. На неделе специалист покинул команду по собственному желанию.



— Давно пора было, — написал Деспотович в комментариях к посту «Рубина» в соцсетях.

Бутовский занимал пост главного врача «Рубина» с 2020 года. Через год после трудоустройства в Казани специалист уволился из сборной России, где работал по совместительству.

Деспотович сейчас выступает за боснийский «Борац». Сербский футболист играл за «Рубин» с июля 2020 по январь 2022 года.

Зульфат Шафигуллин