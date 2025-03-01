В Мирном начался чемпионат России по лыжным гонкам

Фото: Егор Данилов

Старт главному событию лыжного сезона дали президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, министр спорта Татарстана Владимир Леонов и депутат Госдумы России Олег Матыцин. Титульный турнир лыжного сезона проходит в казанском поселке Мирный с 1 по 9 марта.

— Потрясающий день, начало весны. Сегодня также большой праздник для Татарстана — день рождения нашего раиса Рустама Минниханова. Благодаря его работе мы имеем такую инфраструктуру, которая позволяет в том числе проводить и чемпионат России по лыжным гонкам, — рассказал Владимир Леонов.

В первый день турнира будут разыграны медали в женском и мужском скиатлоне на 10 км + 10 км. Также в программе турнира запланирована смешанная эстафета 4х5 км, индивидуальный спринт классическим стилем, гонки на 10 км свободным стилем с раздельным стартом, командный спринт свободным стилем, а также мужская и женская эстафеты 4х7,5 км.

— Очень весеннее настроение сегодня, проводим чемпионат на прекрасной татарстанской земле. Здесь всегда все проходит без сучка и задоринки. Это большая заслуга правительства и моей любимой Федерации лыжных гонок Татарстана. Лыжи — наше все, — поделилась глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.