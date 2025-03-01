В Казани после погони задержали водителя ВАЗ без прав

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В Казани на улице Чуйкова сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль ВАЗ-2114, который не остановился по требованию полиции. Водитель проигнорировал сигнал и попытался скрыться, но его преследовали. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

После того как водитель заехал во дворы, на улице Амирхана он бросил машину и попытался убежать. Однако его быстро задержали сотрудники инспекции.

Задержанным оказался 17-летний уроженец Татарстана, не имеющий прав на управление автомобилем. На него составили шесть административных протоколов за различные нарушения, включая: