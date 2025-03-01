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В Казани после погони задержали водителя ВАЗ без прав

08:51, 01.03.2025
В Казани после погони задержали водителя ВАЗ без прав
Фото: Реальное время

В Казани на улице Чуйкова сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль ВАЗ-2114, который не остановился по требованию полиции. Водитель проигнорировал сигнал и попытался скрыться, но его преследовали. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

  • После того как водитель заехал во дворы, на улице Амирхана он бросил машину и попытался убежать. Однако его быстро задержали сотрудники инспекции.

Задержанным оказался 17-летний уроженец Татарстана, не имеющий прав на управление автомобилем. На него составили шесть административных протоколов за различные нарушения, включая:

  • нечитаемый госномер;
  • тонировка передних боковых стекол;
  • неподчинение требованию об остановке;
  • управление автомобилем без прав;
  • неприсоединенный ремень безопасности;
  • отсутствие полиса ОСАГО.

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