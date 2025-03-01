УНИКС сыграет в Москве с действующим чемпионом Единой лиги ЦСКА

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС сыграет в Москве с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу. Московская команда является действующим чемпионом турнира.

Чемпионат возобновляется после двухнедельной паузы на матчи сборных. Перед перерывом УНИКС прервал 16-матчевую серию побед в Единой лиге, уступив «Зениту» (83:92). Команда Велимира Перасовича занимает третье место в турнирной таблице с 27 победами при 6 поражениях.



ЦСКА делит первую строчку в чемпионате с «Зенитом», опережая питерцев лишь по дополнительным показателям. Армейская команда до игры с УНИКСом выиграла три из четырех матчей. В феврале армейцы проиграли «Зениту» в Москве — 66:79.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В очном противостоянии команд ЦСКА лидирует по победам — 91:27. В Единой лиге общий счет встреч — 32:12 в пользу москвичей. ЦСКА выиграл последние четыре матча против УНИКСа. Тренер армейцев Андреас Пистиолис перед сегодняшней игрой заявил, что ждет иного сопротивления от команды Перасовича.

— Ожидаем абсолютно другого баскетбола по сравнению с нашими предыдущими поединками. УНИКС значительно добавил по ходу сезона с точки зрения командных действий. Казанцы стали действовать более уверенно, более жестко, чем на ранней стадии сезона, и это положительно сказывается на результатах, — сказал Пистиолис.



Матч между ЦСКА и УНИКСом в прямом эфире покажут на официальном сайте Единой лиги в 13.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин