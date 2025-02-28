«Ак Барс» проиграл «Трактору» в Челябинске, ведя по ходу игры 2:0
«Ак Барс» проиграл в Челябинске «Трактору» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина упустила победу с 2:0, пропустив три гола подряд.
В составе «Ак Барса» голы забили Илья Сафонов и Степан Фальковский. У «Трактора» дважды отличился Никита Коростелев и один раз — Александр Кадейкин.
Ранее команды обменялись домашними победами в текущем чемпионате КХЛ. Челябинцы выиграли дома со счетом 3:1, а «барсы» взяли реванш в Казани — 4:0.
«Трактор» продолжил лидировать в Восточной конференции, набрав 84 очка. «Ак Барс» идет четвертым в турнирной таблице Востока с 76 баллами. Команда Гатиятулина проиграла второй матч подряд в чемпионате. До этого казанцы уступили в Екатеринбурге «Автомобилисту» (1:2).
«Трактор» — «Ак Барс» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Голы:
0:1 Сафонов (27:58);
0:2 Фальковский (Барабанов, Галимов, 30:52);
1:2 Коростелев (Шабанов, Николаев, 34:34);
2:2 Коростелев (Блажиевский, Светлаков, 39:47);
3:2 Кадейкин (Коростелев, Николаев, 55:45).
Следующий матч «Ак Барс» проведет 2 марта в Новосибирске с «Сибирью» в 13.30 по московскому времени.
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