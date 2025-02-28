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Суд приостановил работу рентгеновского кабинета в Челнах из-за нарушения санитарных норм

17:59, 28.02.2025
Суд приостановил работу рентгеновского кабинета в Челнах из-за нарушения санитарных норм
Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах суд приостановил деятельность рентгеновского кабинета стоматологии «Престиж» на 30 суток из-за серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе проверки, проведенной специалистами Челнинского территориального отдела Роспотребнадзора, были выявлены следующие нарушения:

  • световое табло рентген-кабинета не имело автоматического подключения к анодному напряжению;
  • канализационная труба проходила по периметру кабинета и не была закрыта;
  • неправильное указание дозовых нагрузок для пациентов;
  • не все сотрудники прошли медицинский осмотр;
  • не проводился инструктаж по радиационной безопасности;
  • отсутствовал протокол индивидуальной дозиметрии персонала, а карты дозиметрии не заполнялись;
  • не проводился контроль нерадиационных факторов в кабинете;
  • генеральные уборки проводились ненадлежащим образом, без использования раствора уксусной кислоты.

На юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении, и кабинет был опечатан.

Анастасия Фартыгина

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