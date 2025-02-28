Суд приостановил работу рентгеновского кабинета в Челнах из-за нарушения санитарных норм
В Набережных Челнах суд приостановил деятельность рентгеновского кабинета стоматологии «Престиж» на 30 суток из-за серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.
В ходе проверки, проведенной специалистами Челнинского территориального отдела Роспотребнадзора, были выявлены следующие нарушения:
- световое табло рентген-кабинета не имело автоматического подключения к анодному напряжению;
- канализационная труба проходила по периметру кабинета и не была закрыта;
- неправильное указание дозовых нагрузок для пациентов;
- не все сотрудники прошли медицинский осмотр;
- не проводился инструктаж по радиационной безопасности;
- отсутствовал протокол индивидуальной дозиметрии персонала, а карты дозиметрии не заполнялись;
- не проводился контроль нерадиационных факторов в кабинете;
- генеральные уборки проводились ненадлежащим образом, без использования раствора уксусной кислоты.
На юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении, и кабинет был опечатан.
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