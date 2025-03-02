Эксперты назвали города, жители которых планируют посетить Казань в майские праздники

Фото: Динар Фатыхов

На майские праздники в Казань поездом планируют приехать москвичи, питерцы и краснодарцы. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Путешествий».

Полный рейтинг городов, откуда планируют приехать в столицу Татарстана, выглядит так:

Из Москвы. Средняя стоимость билета в одну сторону — 4,3 тыс. рублей. Из Екатеринбурга (3,6 тыс. рублей). Из Перми (2,9 тыс. рублей). Из Санкт-Петербурга (9 тыс. рублей). Из Тюмени (5,2 тыс. рублей). Из Волгограда (3,8 тыс. рублей). Из Симферополя (6,8 тыс. рублей). Из Ростова-на-Дону (9,6 тыс. рублей). Из Краснодара (7,5 тыс. рублей). Из Нижнего Новгорода (3,6 тыс. рублей).

Ранее эксперты также назвали самые популярные железнодорожные направления у казанцев на майские праздники.