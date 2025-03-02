Новости общества

20:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эксперты назвали города, жители которых планируют посетить Казань в майские праздники

18:49, 02.03.2025
Эксперты назвали города, жители которых планируют посетить Казань в майские праздники
Фото: Динар Фатыхов

На майские праздники в Казань поездом планируют приехать москвичи, питерцы и краснодарцы. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Путешествий».

Полный рейтинг городов, откуда планируют приехать в столицу Татарстана, выглядит так:

  1. Из Москвы. Средняя стоимость билета в одну сторону — 4,3 тыс. рублей.
  2. Из Екатеринбурга (3,6 тыс. рублей).
  3. Из Перми (2,9 тыс. рублей).
  4. Из Санкт-Петербурга (9 тыс. рублей).
  5. Из Тюмени (5,2 тыс. рублей).
  6. Из Волгограда (3,8 тыс. рублей).
  7. Из Симферополя (6,8 тыс. рублей).
  8. Из Ростова-на-Дону (9,6 тыс. рублей).
  9. Из Краснодара (7,5 тыс. рублей).
  10. Из Нижнего Новгорода (3,6 тыс. рублей).

Ранее эксперты также назвали самые популярные железнодорожные направления у казанцев на майские праздники.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также