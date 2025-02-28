В Казани впервые пройдет чемпионат России по настольному теннису

Фото: Егор Данилов

С 17 по 23 марта в Казани пройдет чемпионат России по настольному теннису, в котором примут участие все ключевые спортсмены, представляющие страны БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации настольного тенниса.

Даты проведения:

17—18 марта — командные соревнования;

17 марта, 18.30, — церемония открытия с участием первых лиц;

19—23 марта — личные соревнования.

Также напомним, что столица Татарстана примет «Финал шести» мужского Кубка России по волейболу, который пройдет с 6 по 11 мая 2025 года. Турнир будет посвящен памяти Константина Ревы, двукратного чемпиона мира в составе сборной СССР. Это решение было принято президиумом ВФВ в честь 25-летнего юбилея казанского клуба «Зенит», который является 12-кратным чемпионом страны и обладателем Кубка.