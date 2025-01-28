В Казани пройдет «Финал шести» Кубка России по волейболу в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Казань примет «Финал шести» мужского Кубка России по волейболу, который пройдет с 6 по 11 мая 2025 года. Об этом сообщили на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Турнир будет посвящен памяти Константина Ревы, двукратного чемпиона мира в составе сборной СССР. Это решение было принято президиумом ВФВ в честь 25-летнего юбилея казанского клуба «Зенит», который является 12-кратным чемпионом страны и обладателем Кубка.

Предыдущий розыгрыш мужского Кубка России завершился в декабре 2024 года, и в нем не предусматривался формат «Финала шести». Теперь же волейбольные фанаты смогут насладиться захватывающими матчами в Казани, которая зарекомендовала себя как один из ведущих центров волейбольного спорта в стране.

Напомним, что в 2025 году в России запланировано проведение 14,4 тыс. спортивных мероприятий, из которых более 9 тыс. уже внесены в единый календарный план. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.



Анастасия Фартыгина