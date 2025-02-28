Россия возложила ответственность за нападение на генконсульство в Марселе на французские власти

Генконсульство России в Марселе заявило, что ответственность за недавнее нападение на дипмиссию лежит на французских властях, которые, по мнению консульства, ведут антироссийскую кампанию. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В своем сообщении в Telegram дипмиссия выразила недоумение по поводу того, что нападавшие являются представителями французского научного сообщества, и уточнила, что это подтверждает распространение русофобии во Франции.

Инцидент произошел в понедельник, когда на территорию консульства были брошены три пластиковые бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, никто не пострадал. На место происшествия прибыли пожарные и полиция, а также саперы. В тот же день полиция задержала двоих подозреваемых на проукраинском митинге, одного из которых удалось опознать по записям с камер видеонаблюдения.

В четверг суд в Марселе приговорил нападавших к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывания наказания под домашним арестом. Это решение вызвало недовольство, так как по французскому уголовному кодексу им грозило до 15 лет тюремного заключения.

Российский Следком открыл уголовное дело по статье о нападении на учреждения, которые пользуются международной защитой. За это преступление предусмотрено наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы.



Анастасия Фартыгина