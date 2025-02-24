Во Франции прогремел взрыв у генконсульства России

Во Франции, в городе Марсель, рядом с генеральным консульством России произошел взрыв. Об этом сообщили в BFMTV.

Инцидент случился около 08.00 по местному времени (10.00 мск), на место прибыло примерно 30 сотрудников пожарно-спасательной службы.

Согласно информации корреспондента журнала Valeurs Actuelles, злоумышленники, вероятно, бросили в сад консульства два сосуда с зажигательной смесью. Кроме того, рядом с местом происшествия был найден угнанный автомобиль.